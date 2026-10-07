48 घंटे में 3 हमले, काला सागर-होर्मुज में भारतीय नाविकों के लिए कैसे बढ़ रहा खतरा?

NDTV डेटाफाई के मुताबिक, 1 मार्च से 14 जुलाई के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हुए हमलों में 16 नाविक मारे गए। इनमें से 7 भारतीय थे।

8 से 11 जून के बीच अमेरिकी सेना द्वारा तेल टैंकरों MT मारिवेक्स, MT सेट्टेबेलो और MT जलवीर पर किए गए हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए, जबकि 4 अन्य दूसरे हमलों में मारे गए।

वहीं, होर्मुज, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से 180 भारतीयों को बचाया गया है।