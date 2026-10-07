यूक्रेन ने रूसी तट पर टैंकर पर हमला किया

यूक्रेन ने रूसी तट पर टैंकर पर हमला किया, जहाज पर सवार 23 भारतीय सदस्य बचे

लेखन गजेंद्र 09:11 am Oct 07, 202609:11 am

क्या है खबर?

यूक्रेन ने मंगलवार को रूस के दक्षिणी तट पर एक रूसी तेल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया, जिससे टैंकर में भीषण आग लग गई। धमाके के बाद रिसॉर्ट शहर सोची के कुछ हिस्से में दूर तक काला धुआं दिखा। जहाज पर 23 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि लाइबेरियाई ध्वज वाले टैंकर पर काला सागर में हमला किया गया था और पानी पर कच्चे तेल में आग लग गई थी।