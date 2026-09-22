ईरान ने 7 दिन में होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने की पेशकश की

ईरान ने 7 दिन में होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने की पेशकश की

लेखन गजेंद्र 04:33 pm Sep 22, 202604:33 pm

क्या है खबर?

ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका सैन्य दबाव कम करता है तो वह 7 दिन में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है। यह जानकारी एक वरिष्ठ ईरानी सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को जापान के क्योडो न्यूज को दी है। अधिकारी ने कहा, "अगर अमेरिका सैन्य दबाव कम करने की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाता है, तो ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत 7 दिनों में होर्मुज फिर से खोल सकता है।"