अनमोल बिश्नोई कैसे बना 'मोस्ट वांटेड'? बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत इन मामलों में सामने आया नाम

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। दिल्ली पहुंचते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अनमोल को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है। अनमोल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी समेत कई मामलों में जांच एजेंसियों के रडार पर था। आइए अनमोल के बारे में जानते हैं।

परिचय कौन है अनमोल? अनमोल का जन्म पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारावाली गांव में हुआ था। कहा जाता है कि अनमोल बचपन में पढ़ाई के साथ-साथ बॉक्सिंग में भी अव्वल था। शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही अनमोल अपराध की दुनिया में उतर गया था। लॉरेंस के सहारे की बदौलत अनमोल जल्द ही अपराध की दुनिया का कुख्यात नाम हो गया। देश के कम से कम 13 राज्यों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए।

हमले बाबा सिद्दीकी से लेकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आया नाम अनमोल पर कम से कम 18 मामले दर्ज है। अनमोल ने ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर हमले का आदेश दिया था। जिसके बाद 29 मई, 2022 को मूसेवाला की हत्या कर दी गई। अप्रैल, 2024 में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी भी अनमोल ने ली थी। अनमोल बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी मुख्य साजिशकर्ता है, जिनकी 12 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में हत्या कर दी गई थी।

अमेरिका 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका भागा अनमोल अनमोल मई, 2022 में भानु नाम के एक जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर अमेरिका भाग गया था। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, पकड़े जाने से पहले वह फर्जी रूसी दस्तावेजों के साथ अमेरिका और कनाडा में भी घूमता रहा। NIA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य विदेशी हैंडलर था, जो जबरन वसूली रैकेट चलाता था, धमकियां देता था और एन्क्रिप्टेड चैनलों के जरिए ऑपरेशनों का समन्वय करता था।"