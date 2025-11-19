उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया (तस्वीर: एक्स/@DIPR_UK)

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध, आदेश जारी

लेखन गजेंद्र 05:05 pm Nov 19, 202505:05 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अगले 6 महीने तक राज्य में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि उसने यह प्रतिबंध प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जनता को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए लगाया है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बताया कि कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।