हिमाचल प्रदेश: शिमला के कोटखाई में फटा बादल, लोगों ने भागकर जान बचाई; 300 सड़कें बंद
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी है। गुरुवार को राजधानी शिमला के कोटखाई इलाके में बादल फटने की सूचना मिली है। हालांकि, इसमें किसी की जान नहीं गई। बादल तड़के 3 बजे कोटखाई के खलटूनाला की पीछे की पहाड़ियों पर फटा था, जिससे मलबा बहकर नाले में आ गया। इस दौरान कम से कम 6 वाहन और पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा मलबे में दब गया। पंप कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। राज्य में आवागमन प्रभावित है।
हादसा
बुधवार को भी फटे हैं बादल, 30 से अधिक गाड़ियां दबी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिमला और कुल्लू में बुधवार शाम को करीब 4 जगह बादल फटने की सूचना मिली है, जिससे तीर्थन और श्रीखंड घाटी, फांचा के नाटी गांव और काशापाठ में बाढ़ आ गई। बुधवार रात को तेज बारिश ने तांडव मचा दिया। शिमला और कुल्लू में करीब 30 वाहन मलबे के नीचे दबे हैं। जिला प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर ऊना के स्कूलों में छुट्टी दे दी है और रामपुर बाजार को खाली करवाया है।
अलर्ट
आज भी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने कांगड़ा, चंबा और मंडी में गुरुवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां 15 से 19 अगस्त तक अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में 323 सड़कें बंद हो गईं हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने 900 किन्नर कैलाश यात्रा तीर्थयात्रियों और किन्नौर में सतलुज नदी पर बने पुल पर बाढ़ आने पर 4 लोगों को बचाया है।
ट्विटर पोस्ट
हिमाचल प्रदेश के कोटखाई खल्टूनाला में भरी बारिश के बाद हालात। इस लंबे वीकेंड की छुट्टी में कम से कम पहाड़ की ओर जाने से परहेज करें pic.twitter.com/je7SMi6Gs2— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) August 14, 2025