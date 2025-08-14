हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण मार्ग अवरूद्ध (तस्वीर: एक्स/@DDNewsHimachal)

हिमाचल प्रदेश: शिमला के कोटखाई में फटा बादल, लोगों ने भागकर जान बचाई; 300 सड़कें बंद

लेखन गजेंद्र 12:09 pm Aug 14, 202512:09 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी है। गुरुवार को राजधानी शिमला के कोटखाई इलाके में बादल फटने की सूचना मिली है। हालांकि, इसमें किसी की जान नहीं गई। बादल तड़के 3 बजे कोटखाई के खलटूनाला की पीछे की पहाड़ियों पर फटा था, जिससे मलबा बहकर नाले में आ गया। इस दौरान कम से कम 6 वाहन और पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा मलबे में दब गया। पंप कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। राज्य में आवागमन प्रभावित है।