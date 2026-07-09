त्रिपुरा में बारिश ने मचाई तबाही: 2,500 से ज्यादा बेघर, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर

300 घर प्रभावित, नदियां खतरे के निशान से ऊपर

बारिश के कारण करीब 300 घर प्रभावित हुए हैं; इनमें से कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, जबकि कई को भारी नुकसान पहुंचा है। खोवाई, धलाई, मनु और मुहुरी जैसी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का जोखिम बढ़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक-दो दिनों में और भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में बाढ़ का खतरा अभी बना हुआ है।