हरियाणा के पानीपत में 'साइको किलर' गिरफ्तार, बेटे समेत 4 बच्चों को डुबोकर मारने का आरोप

हरियाणा के पानीपत में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर अपने बेटे समेत 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मारने का आरोप है। पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया कि महिला मानसिक रूप से विकृत है। वह खूबसूरत बच्चों को देखकर उनको निशाना बनाती थी। आरोपी महिला पूनम है, जो सोनीपत के भावड गांव की रहने वाली है। उसके पति का नाम नवीन बताया जा रहा है।

हत्या कैसे हुआ खुलासा? सोनीपत के रामनगर निवासी सेवानिवृत्त दरोगा पाल सिंह का परिवार रिश्तेदार की शादी में पानीपत के नौल्था गांव आया था। यहां उनकी 6 साल की पोती विधि खेलते हुए लापता हो गई। उसकी तलाश की गई तो वह घर की पहली मंजिल में स्टोर रूम में मिली। उसका सिर पानी से भरे टब में डूबा था। उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पाल सिंह ने हत्या का शक जताते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

जांच पुलिस ने शक के आधार पर पूनम को गिरफ्तार किया पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद उसने शादी में आए सभी मेहमानों से पूछताछ की तो पूनम पर शक हुआ। पूनम को बच्ची के आसपास और घटनास्थल के पास देखा गया था। बाद में पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने पुलिस को बताया कि वह पहले भी 3 बच्चों की हत्या कर चुकी है, जिसमें उसका बेटा भी शामिल है। सभी की हत्या उसने पानी में डुबोकर की है।

