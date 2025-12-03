छत्तीसगढ़ के बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर मुठभेड़ में 12 माओवादी ढेर, 3 DRG जवान शहीद

छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 12 माओवादी ढेर

लेखन गजेंद्र 06:35 pm Dec 03, 202506:35 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के पश्चिम बस्तर संभाग में बुधवार को बीजापुर और दंतेवाड़ा अंतर जिला सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अभी तक 12 माओवादी ढेर हो गए हैं, जबकि जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के 3 जवान शहीद हुए हैं। शहीद DRG जवानों की पहचान हेड कांस्टेबल मोनू वडाडी, कांस्टेबल दुकारू गोंडे और एक अन्य के रूप में हुई है। मुठभेड़ में 2 अन्य जवान घायल हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं।