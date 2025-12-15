हरियाणा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकराए, 2 की मौत

हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण कई वाहन टकराए

लेखन गजेंद्र 02:59 pm Dec 15, 202502:59 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के नूंह में सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। हादसा एक्सप्रेसवे पर कम दृश्यता के कारण हुआ, जिससे अलग-अलग स्थानों पर कई वाहन एक-दूसरे को देख नहीं सके और एक के बाद एक टकराते चले गए। हादसे के बाद सड़क पर क्षतिग्रस्त वाहनों की कतार लग गई। वाहनों पर कांच और सामान बिखरा पड़ा था।