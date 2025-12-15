LOADING...
हरियाणा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकराए, 2 की मौत

लेखन गजेंद्र
Dec 15, 2025
02:59 pm
हरियाणा के नूंह में सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। हादसा एक्सप्रेसवे पर कम दृश्यता के कारण हुआ, जिससे अलग-अलग स्थानों पर कई वाहन एक-दूसरे को देख नहीं सके और एक के बाद एक टकराते चले गए। हादसे के बाद सड़क पर क्षतिग्रस्त वाहनों की कतार लग गई। वाहनों पर कांच और सामान बिखरा पड़ा था।

एक्सप्रेसवे पर दृश्यता 50 मीटर से कम

हादसा सुबह के समय हुआ है। उस समय एक्सप्रेसवे पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम थी। सबसे भीषण दुर्घटना रानीयाला पाटकपुर गांव के पास हुई, जहां 10 से 12 वाहन और 2 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे अलवर के अंबेडकर नगर निवासी CISF इंस्पेक्टर हरीश कुमार और जयपुर निवासी खलील की मौके पर मौत हो गई। हादसे में घायल करीब 5 से 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सप्रेसवे पर अब यातायात सुचारू है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनारसी गांव के नजदीक एक अलग हादसे में 7-8 वाहन आपस में टकरा गए। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दिल्ली-अलवर मार्ग पर घासेड़ा गांव के पास एक रोडवेज बस की खड़ी ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में कुछ लोग घायल हैं। वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने, सुरक्षित गति रखने और कोहरे में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

