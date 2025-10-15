हरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार का नौवें दिन होगा पोस्टमॉर्टम, परिवार ने दी मंजूरी

हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार का बुधवार को अंतिम संस्कार होगा

लेखन गजेंद्र 09:36 am Oct 15, 202509:36 am

क्या है खबर?

हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के नौवें दिन उनके पोस्टमॉर्टम के लिए परिवार राजी हो गया है। बुधवार को उनका पोस्टमॉर्टम होगा, जिसके बाद शाम 4 बजे चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुमार की पत्नी IAS अधिकारी अमनीत ​​कुमार सुसाइड नोट में लिखे 15 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने तक पोस्टमॉर्टम न कराने की जिद पर अड़ी थीं। हालांकि, अब परिवार मान गया है।