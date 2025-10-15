हरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार का नौवें दिन होगा पोस्टमॉर्टम, परिवार ने दी मंजूरी
क्या है खबर?
हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के नौवें दिन उनके पोस्टमॉर्टम के लिए परिवार राजी हो गया है। बुधवार को उनका पोस्टमॉर्टम होगा, जिसके बाद शाम 4 बजे चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुमार की पत्नी IAS अधिकारी अमनीत कुमार सुसाइड नोट में लिखे 15 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने तक पोस्टमॉर्टम न कराने की जिद पर अड़ी थीं। हालांकि, अब परिवार मान गया है।
आत्महत्या
क्या है पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला?
चंडीगढ़ में 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी। उन्होंने सुसाइड नोट में DGP शत्रुजीत कपूर समेत 15 अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर SIT गठित की, जो कुछ दिन पहले रोहतक पहुंची थी। पूरन के शव का आठ दिन तक पोस्टमॉर्टम का इंतजार करता रहा। उनकी पत्नी DGP कपूर समेत अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी और निलंबन की मांग कर रही हैं।
पोस्टमॉर्टम
अब ASI के परिवार ने भी पोस्टमॉर्टम से इनकार किया
मंगलवार को रोहतक में पूरन कुमार आत्महत्या की जांच कर रहे सहायक उप-निरीक्षक (ASI) संदीप कुमार ने खुद को गोली मार ली। उन्होंने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट और वीडियो में पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनको भ्रष्ट अधिकारी बताया। संदीप के परिवार ने शव को पुलिस को सौंपने से मना कर दिया है और अपने पैतृक गांव ले गए हैं। उनके परिवार ने पूरन की पत्नी IAS अधिकारी अमनीत की गिरफ्तारी की मांग की है।