हरियाणा में IPS पूरन कुमार आत्महत्या की जांच कर रहे ASI ने खुद को गोली मारी
क्या है खबर?
हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को खुद को गोली मार ली। मृतक पुलिसकर्मी संदीप लाठर हैं, जो सहायक-उप निरीक्षक (ASI) के रूप में तैनात थे। उनका शव रोहतक में लाढ़ौत गांव के खेतों में बने कमरे में मिला है। उनके पास से एक सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद की गई है। वह मौजूदा समय में साइबर सेल में तैनात थे।
आत्महत्या
पूरन कुमार पर लगाए उत्पीड़न के आरोप
दैनिक ट्रिब्यून के मुताबिक, मृतक लाठर के पास से 4 पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो संदेश मिला है, जिसमें पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए गए हैं। लाठर ने लिखा, "वाई पूरन कुमार एक भ्रष्टाचारी अफसर हैं, जिनके खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं। सिस्टम को जातिवाद के नाम पर हाईजैक कर लिया गया है और ईमानदार अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं अपनी शहादत देकर न्याय की मांग कर रहा हूं।"