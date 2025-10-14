हरियाणा में IPS पूरन कुमार आत्महत्या की जांच कर रहे ASI ने खुद को गोली मारी

आत्महत्या

पूरन कुमार पर लगाए उत्पीड़न के आरोप

दैनिक ट्रिब्यून के मुताबिक, मृतक लाठर के पास से 4 पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो संदेश मिला है, जिसमें पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए गए हैं। लाठर ने लिखा, "वाई पूरन कुमार एक भ्रष्टाचारी अफसर हैं, जिनके खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं। सिस्टम को जातिवाद के नाम पर हाईजैक कर लिया गया है और ईमानदार अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं अपनी शहादत देकर न्याय की मांग कर रहा हूं।"