सर्दी आते ही दिल्ली की हवा बिगड़ना शुरू, GRAP के पहले चरण के तहत पाबंदियां लागू 

सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्‍ली की हवा बिगड़ना शुरू हो गई है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता का स्तर 'खराब' दर्ज होने के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई तरह की गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाएंगी। आगे प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं।

हवा कैसी है दिल्ली की हवा? मंगलवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 था, जो 11 जून के बाद पहली बार हुआ है। दिल्ली की हवा 124 दिन साफ रहने के बाद प्रदूषण की तरफ लौटी है। इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 169 (मध्यम) दर्ज किया, जो शाम 4 बजे 189 हो गया। रविवार को यह 22 अंक कम था। आगे पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने और दिवाली पर पटाखों के कारण प्रदूषण और बढ़ेगा।

पाबंदिया क्या रहेंगी GRAP के पहले चरण में पाबंदियां? GRAP के पहले चरण के तहत कुछ खास पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी और बाहरी गतिविधियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली और आसपास GRAP -1 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपाय तब लागू रहेंगे, जब तक AQI 201 से 300 अंक के बीच यानी 'खराब' दर्ज होगा। AQI का स्तर इससे अधिक बढ़ने पर GRAP के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू की जाएंगी।