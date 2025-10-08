क्या हरियाणा के ADGP वाई पूरन सिंह ने रिश्वत कांड के कारण आत्महत्या की? जानिए मामला 

आत्महत्या क्या है रिश्वत कांड? रोहतक के शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने पुलिस को शिकायत दी थी कि रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) रहते हुए पूरन के गनमैन सुशील कुमार ने उनसे हर महीने 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत में बताया कि जुलाई में उनको IG कार्यालय से फोन आया था और सुशील से 'मंथली' तय करने को कहा था। बंसल के इंकार करने पर उनको धमकाया गया था। उन्होंने CCTV फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया था।

खुलासा पूछताछ में लिया पूरन कुमार का नाम शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पूछताछ में सुशील ने वाई पूरन का नाम लिया और कहा कि उनके कहने पर रिश्वत मांगी गई थी। रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया ने भी पूरन का नाम सामने आने की जानकारी दी थी। खुलासा हुआ कि सुशील पहले भी शराब कारोबारियों से पैसे मांग चुका है। जुलाई में मामला सामने आने पर पूरन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।