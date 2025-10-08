क्या हरियाणा के ADGP वाई पूरन सिंह ने रिश्वत कांड के कारण आत्महत्या की? जानिए मामला
क्या है खबर?
हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। उनकी आत्महत्या के पीछे उनके गनमैन सुशील कुमार के रिश्वत कांड को माना जा रहा है, जिसका मामला रोहतक में दर्ज है। बताया जा रहा है कि सुशील ने पुलिस की पूछताछ में ADGP पूरन का नाम लिया था, जिससे पूरन काफी परेशान थे। इससे पहले उनका तबादला भी किया गया था। आइए, पूरा मामला जानते हैं।
आत्महत्या
क्या है रिश्वत कांड?
रोहतक के शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने पुलिस को शिकायत दी थी कि रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) रहते हुए पूरन के गनमैन सुशील कुमार ने उनसे हर महीने 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत में बताया कि जुलाई में उनको IG कार्यालय से फोन आया था और सुशील से 'मंथली' तय करने को कहा था। बंसल के इंकार करने पर उनको धमकाया गया था। उन्होंने CCTV फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया था।
खुलासा
पूछताछ में लिया पूरन कुमार का नाम
शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पूछताछ में सुशील ने वाई पूरन का नाम लिया और कहा कि उनके कहने पर रिश्वत मांगी गई थी। रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया ने भी पूरन का नाम सामने आने की जानकारी दी थी। खुलासा हुआ कि सुशील पहले भी शराब कारोबारियों से पैसे मांग चुका है। जुलाई में मामला सामने आने पर पूरन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।
तबादला
सितंबर में हुआ था पूरन का तबादला
इस बीच 29 सितंबर को पूरन कुमार को रोहतक IG के पद से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (PTC) सुनारिया भेज दिया गया, जिसे पुलिस विभाग में सजा के तौर पर माना जाता है और तभी से पूरन कुमार छुट्टी पर थे। इसके बाद पुलिस ने 6 अक्टूबर को अर्बन एस्टेट थाने में सुशील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। रिश्वत के मामले में अपना नाम सामने आने से पूरन कुमार मानसिक रूप से काफी परेशान थे।
आत्महत्या
सुसाइड नोट पत्नी और अधिकारियों को भेजा
पूरन ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने निजी आवास पर खुद को गोली मारकर जान दे दी। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी है। वह वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थीं। पूरन ने आत्महत्या से पहले 8 पन्नों का सुसाइड नोट और वसीयत लिखी है, जिसमें 30-35 IPS अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप है। उन्होंने पत्र अपनी पत्नी और 2 IPS अधिकारियों को भेजा है।