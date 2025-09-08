हरियाणा: फरीदाबाद में एक घर के AC में आग लगी, 3 की दम घुटने से मौत
क्या है खबर?
हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक घर के AC में आग लगने से परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। घटना ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है। मृतकों की पहचान सचिन कपूर (50), उनकी पत्नी रिंकू कपूर (48), बेटी सुजान (23) के रूप में हुई है। सचिन का 25 वर्षीय बेटा आर्यन हादसे में बच गया है। वह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। हादसे में कुत्ते की भी मौत हुई है।
हादसा
पहली मंजिल में लगी आग, दूसरी मंजिल तक पहुंची
पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 3:45 बजे बिल्डिंग की पहली मंजिल पर हाउस नंबर 787 में मलिक परिवार के घर के AC में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग लगते ही घर में धुआं भर गया, जिसके बाद मलिक परिवार किसी तरह बाहर निकल आया। तभी आग बढ़ते-बढ़ते दूसरे मंजिल तक पहुंच गई। दूसरी मंजिल पर सचिन कपूर का परिवार था, जो उस समय सो रहा था। धुआं बढ़ने पर नींद खुली, तो वे छत की तरफ भागे।
जांच
बिल्डिंग में फंस गया था कपूर परिवार
पुलिस ने बताया कि छत का दरवाजा बंद होने से वे बाहर नहीं जा सके और वापस नीचे लौट आए, लेकिन धुआं इतना भीषण था कि सभी बेहोश हो गए। इस बीच आर्यन बालकनी से नीचे कूदने में सफल हो गया। हालांकि, उसके हाथ-पैर में काफी चोट आई है। पड़ोसियों की सूचना पर अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने हालात पर काबू पाकर दंपति और युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तीनों मृत घोषित किए गए।