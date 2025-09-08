फरीदाबाद में एक घर के AC में आग लगने से परिवार के 3 सदस्यों की मौत (तस्वीर: एक्स/@SachinGuptaUP)

हरियाणा: फरीदाबाद में एक घर के AC में आग लगी, 3 की दम घुटने से मौत

लेखन गजेंद्र 11:18 am Sep 08, 202511:18 am

क्या है खबर?

हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक घर के AC में आग लगने से परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। घटना ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है। मृतकों की पहचान सचिन कपूर (50), उनकी पत्नी रिंकू कपूर (48), बेटी सुजान (23) के रूप में हुई है। सचिन का 25 वर्षीय बेटा आर्यन हादसे में बच गया है। वह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। हादसे में कुत्ते की भी मौत हुई है।