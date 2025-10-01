मुजफ्फनगर में हादसे के बाद क्षतिग्रस्त अर्टिगा कार

सड़क हादसा: पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहे मां-बेटे समेत परिवार के 6 की मौत

लेखन गजेंद्र 12:02 pm Oct 01, 202512:02 pm

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 6 की मौके पर मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के थे। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। एक व्यक्ति घायल है। हादसा बुधवार तड़के 5:30 बजे पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर तितावी इलाके में हुआ है। कार सवार परिवार हरियाणा का रहने वाला था।