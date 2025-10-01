सड़क हादसा: पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहे मां-बेटे समेत परिवार के 6 की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 6 की मौके पर मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के थे। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। एक व्यक्ति घायल है। हादसा बुधवार तड़के 5:30 बजे पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर तितावी इलाके में हुआ है। कार सवार परिवार हरियाणा का रहने वाला था।
हादसा
पिता की अस्थियां लेकर जा रहा था परिवार
हरियाणा में करनाल के फरीदपुर में रहने वाले महेंद्र जुनेजा की 3 दिन पहले कैंसर से मौत हुई थी। उनका परिवार उनकी अस्थियों को हरिद्वार गंगा में विसर्जित करना चाहता था। जुनेजा की पत्नी, 2 बेटे, 2 बहनें, जीजा कार चालक के साथ बुधवार तड़के घर से निकले थे। तभी तितावी में कार ट्रक से भिड़ गई। मृतकों में पत्नी मोनिका (40), बेटा पीयूष (19), बहनें अंजू-मोहिनी, जीजा राजेंद्र और कार चालक शिवा शामिल हैं। एक बेटा हार्दिक घायल है।
घटना
परिवार में मातम पसरा
एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद फरीदपुर के जुनेजा परिवार में मातम पसर गया है। जुनेजा की 7 साल से पानीपत में सेनेटरी स्टोर की दुकान है। उनका बड़ा बेटा पीयूष 12वीं के बार से दुकान पर बैठता था, जबकि दूसरा बेटा हार्दिक 10वीं में पढ़ता है। हादसा इतना जबरदस्त था कि 14 फीट की कार 8 फीट की रह गई। किसी तरह शवों को बाहर निकाला गया। अगला हिस्सा चालक की सीट तक चिपक गया।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का दृश्य
मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत pic.twitter.com/IIsIImfsSA— Arjun Chaudharyy (@Arjun5chaudhary) October 1, 2025