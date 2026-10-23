हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद फैसला

कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि निजी कंपनियों को राज्य के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

कर्मचारी संगठन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बिजली अधिनियम की धारा 108 के तहत कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

इसके बाद संयुक्त कार्य समिति ने कहा कि बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल की जाएगी।

वहीं, लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए अगली बैठक 3 नवंबर को होगी।