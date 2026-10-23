गुरूग्राम-फरीदाबाद और नूंह में लंबी बिजली कटौती से परेशान हुए लोग

हरियाणा में लंबी बिजली कटौती; हजारों शिकायत दर्ज, अंधेरे में क्यों डूबा राज्य?

लेखन गजेंद्र 10:43 am Oct 23, 202610:43 am

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे हरियाणा के कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। गुरूग्राम, फरीदाबाद और नूंह समेत कई जिलों में बुधवार और गुरुवार को कई घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बुधवार रात को 10 बजे से कई जिले अंधेरे में हैं, जिससे घरों और उद्योगों के कामकाज पर असर पड़ा। गुरुवार को करीब 12 घंटे के अंदर बिजली विभाग को कटौती की 3,000 से अधिक शिकायतें मिलीं। हरियाणा में इतनी भीषण कटौती क्यों हुई? आइए, जानते हैं।