हर्ष गोयनका की लिंक्डइन पोस्ट ने छेड़ी बहस, क्या कार्यालय में मिलेगी शॉर्ट्स पहनने की छूट?

गोयनका ने मजाकिया लहजे में कहा कि भारत में शॉर्ट्स के जवाब में लुंगी या धोती पहननी चाहिए। इस पर इंटरनेट पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने मजाकिया चुटकुले सुनाए, जैसे ऑफिस किट में हेयर रिमूवल क्रीम भी रख लेनी चाहिए। वहीं, कुछ लोगों ने गंभीर सुझाव भी दिए कि भारत की तपती गर्मी को देखते हुए ऑफिस के कपड़े हल्के और आरामदायक होने चाहिए। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो गोयनका को ही इस बदलाव की अगुवाई करने का सुझाव दिया, जिससे यह साफ हो गया कि काम की जगह पर आराम और सहूलियत लोगों के लिए कितनी मायने रखती है।