हर्ष गोयनका की लिंक्डइन पोस्ट ने छेड़ी बहस, क्या कार्यालय में मिलेगी शॉर्ट्स पहनने की छूट?

हर्ष गोयनका की लिंक्डइन पोस्ट ने छेड़ी बहस, क्या कार्यालय में मिलेगी शॉर्ट्स पहनने की छूट?
उद्योगपति हर्ष गोयनका ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा की, जिसने लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि जापान में भीषण गर्मी के चलते अब पुरुषों को ऑफिस में शॉर्ट्स पहनने की अनुमति दी गई है। गोयनका ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "जापान 'टाई ऑप्शनल' से 'थाई ऑप्शनल' बन गया है।" उन्होंने यह भी जिक्र किया कि महिलाओं को 'सुनेहरा' (यानी पैरों पर दिखने वाले बाल) देखकर अजीब या असहज महसूस होता है। इस पोस्ट के बाद, भारतीय कार्यालयों में गर्मियों के लिए अपने ड्रेस कोड पर फिर से विचार करने को लेकर तुरंत चर्चा शुरू हो गई।
हर्ष गोयनका ने लुंगी या धोती का सुझाव दिया
गोयनका ने मजाकिया लहजे में कहा कि भारत में शॉर्ट्स के जवाब में लुंगी या धोती पहननी चाहिए। इस पर इंटरनेट पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने मजाकिया चुटकुले सुनाए, जैसे ऑफिस किट में हेयर रिमूवल क्रीम भी रख लेनी चाहिए। वहीं, कुछ लोगों ने गंभीर सुझाव भी दिए कि भारत की तपती गर्मी को देखते हुए ऑफिस के कपड़े हल्के और आरामदायक होने चाहिए। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो गोयनका को ही इस बदलाव की अगुवाई करने का सुझाव दिया, जिससे यह साफ हो गया कि काम की जगह पर आराम और सहूलियत लोगों के लिए कितनी मायने रखती है।