फटे जूते लौटाने से किया मना, अब रेड चीफ पर लगा 7,000 रुपये जुर्माना
हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन ने रेड चीफ कंपनी को यह आदेश दिया है कि वह एक जोड़ी जूते के या तो पैसे वापस करे या उसे बदलकर दूसरा दे। ये जूते ग्राहक ने ऑनलाइन खरीदे थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में फट गए थे।
जब ग्राहक ने इन्हें लौटाने की कोशिश की, तो कंपनी ने मना कर दिया। इसके बाद कमीशन ने ग्राहक को हुए मानसिक तनाव के लिए 5,000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 2,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
आयोग ने रेड चीफ के बचाव को ठुकरा दिया
ग्राहक ने ये जूते फरवरी 2025 में अमेजन से मंगवाए थे, जो मार्च 2025 में उसके पास पहुंचें। लेकिन खरीदने के एक महीने के अंदर ही जूते फटने लगे। जब ग्राहक ने मार्च की शुरुआत में इन्हें लौटाने की कोशिश की, तो डिलीवरी एजेंट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जूते इस्तेमाल किए जा चुके हैं।
कमीशन ने रेड चीफ के इस तर्क को बिल्कुल भी नहीं माना। कमीशन ने साफ कहा कि ग्राहक को यह पूरा अधिकार है कि वह जो सामान खरीदे, वह टिकाऊ हो। अगर सामान में कोई कमी है, तो उसे लौटाने से रोकना सही नहीं है। यह मामला सभी ब्रांडों के लिए एक बड़ा संदेश है कि उन्हें अपने बेचे गए सामान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ग्राहकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।