फटे जूते लौटाने से किया मना, अब रेड चीफ पर लगा 7,000 रुपये जुर्माना

ग्राहक ने ये जूते फरवरी 2025 में अमेजन से मंगवाए थे, जो मार्च 2025 में उसके पास पहुंचें। लेकिन खरीदने के एक महीने के अंदर ही जूते फटने लगे। जब ग्राहक ने मार्च की शुरुआत में इन्हें लौटाने की कोशिश की, तो डिलीवरी एजेंट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जूते इस्तेमाल किए जा चुके हैं।

कमीशन ने रेड चीफ के इस तर्क को बिल्कुल भी नहीं माना। कमीशन ने साफ कहा कि ग्राहक को यह पूरा अधिकार है कि वह जो सामान खरीदे, वह टिकाऊ हो। अगर सामान में कोई कमी है, तो उसे लौटाने से रोकना सही नहीं है। यह मामला सभी ब्रांडों के लिए एक बड़ा संदेश है कि उन्हें अपने बेचे गए सामान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ग्राहकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।