सरकार ने किया ईंधन की कमी न होने दावा, तेल कंपनियों को रोजाना हो रहा 1,000 करोड़ रुपये का घाटा!

भारतीय तेल कंपनियों को हर दिन 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान

देश में किसी भी तरह की कमी न हो, इसके लिए भारत ने 75 दिनों के व्यवधान के दौरान अपनी LPG का उत्पादन 36 हजार मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54 हजार मीट्रिक टन कर दिया था। अभी देश के पास करीब 2 महीने का कच्चा तेल और LNG का स्टॉक है, वहीं LPG का रिजर्व डेढ़ महीने के लिए पर्याप्त है। हालांकि, कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए तेल कंपनियों को हर दिन करीब 1,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के चलते हरदीप सिंह पुरी ने लोगों से अपील की है कि वे ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि सभी मिलकर इस मुश्किल दौर से निकल सकें।