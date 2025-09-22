गुजरात के पोरबंदर में चावल और चीनी से लदे मालवाहक जहाज में भीषण आग लगी
गुजरात के पोरबंदर में सोमवार को चावल और चीनी से लदे मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। घटना के समय जहाज रबंदर सुभाष नगर जेट्टी पर लंगर डाले खड़ा था। आग की सूचना मिलते ही बचाव दल के साथ दमकल की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं। आगे की सहायता के लिए एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई हैं। जहाज जामनगर स्थित एचआरएम एंड संस का बताया जा रहा है।
सोमालिया के बोसासो जा रहा था जहाज
घटना के समय जहाज समुद्र तट था, लेकिन चावल लदे होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद उसे समुद्र के बीच में ले जाया गया। घटना के समय जहाज गुजरात से सोमालिया के बोसासो जा रहा था। भीषण आग लगे जहाज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। जून में ओमान के तट पर भी एक जहाज में भी भीषण आग लगी थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना के INS तबर ने बचाव कार्य किया था।
#WATCH | Gujarat | A ship anchored at Porbandar Subhashnagar Jetty caught fire.— ANI (@ANI) September 22, 2025
The ship, which belongs to Jamnagar-based HRM & Sons, loaded with rice and sugar, caught fire, and three fire brigade vehicles arrived at the scene. The ship was towed to the middle of the sea as the… pic.twitter.com/30qIN02cv7