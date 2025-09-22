गुजरात के पोरबंदर में चावल और चीनी से लदे मालवाहक जहाज में भीषण आग लगी

आग

सोमालिया के बोसासो जा रहा था जहाज

घटना के समय जहाज समुद्र तट था, लेकिन चावल लदे होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद उसे समुद्र के बीच में ले जाया गया। घटना के समय जहाज गुजरात से सोमालिया के बोसासो जा रहा था। भीषण आग लगे जहाज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। जून में ओमान के तट पर भी एक जहाज में भी भीषण आग लगी थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना के INS तबर ने बचाव कार्य किया था।