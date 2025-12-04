गुजरात ATS ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गुजरात ATS ने पाकिस्तानी जासूसी की पोल खोली, सेना के पूर्व सूबेदार और महिला गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 01:33 pm Dec 04, 202501:33 pm

क्या है खबर?

गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने गुरुवार को एक बड़े पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ATS ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील और सुरक्षा संबंधी जानकारी लीक करने के आरोप में एक महिला और एक पूर्व सेना सूबेदार को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान गोवा में भारतीय सेना में सूबेदार मेजर अजय कुमार सिंह और दादरा एवं नगर हवेली की रश्मणी पाल के रूप में हुई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।