गुजरात ATS को मिली बड़ी सफलता, अल कायदा के कथित सदस्य को दबोचा

गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत नवसारी जिले के चारपुल क्षेत्र से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अल कायदा से जुड़े एक संदिग्ध कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फैजान शेख (19) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का निवासी है। वह पिछले 3-4 साल से नवसारी में रह रहा था और चारपुल के पास झारवाड़ इलाके में एक स्थानीय दुकान में दर्जी का काम करता था।

कार्रवाई ATS ने खुफिया सूचना के आधार पर की कार्रवाई ATS अधिकारियों ने बताया कि उन्हें नवसारी जिले में संदिग्ध आतंकी के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद एक लक्षित छापेमारी के बाद फैजान को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से अवैध हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। अधिकारियों ने बताया कि फैजान JeM और अल कायदा की चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित था। ऑनलाइन सामग्री और अन्य माध्यमों से उसका कट्टरपंथीकरण हुआ।

हमला लक्षित हमलों की योजना बनाने में जुटा था फैजान ATS अधिकारियों ने बताया कि फैजान आतंकी संगठनों के संपर्क में था और लक्षित हमलों की योजना बनाने में सक्रिय रूप से शामिल था। योजनाबद्ध आतंकी कृत्य को अंजाम देने के लिए आरोपी ने अवैध रूप से हथियार और गोला-बारूद प्राप्त किए थे। अधिकारियों ने बताया कि ATS टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि फैजान को हथियार कैसे प्राप्त हुए और क्या क्षेत्र में और भी कोई सहयोगी या स्लीपर सेल के लोग सक्रिय हैं।

