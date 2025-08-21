अहमदाबाद: छात्र को चाकू मारने वाले आरोपी की दोस्त से बातचीत आई सामने, कोई पछतावा नहीं

गुजरात के अहमदाबाद में 10वीं के छात्र नयन को चाकू मारने वाले 8वीं के छात्र में घटना को लेकर कोई पछतावा नहीं है। यह खुलासा उसकी बातचीत से हुआ है। आरोपी छात्र ने वारदात के बाद अपने एक दोस्त से मोबाइल पर चैटिंग की, जिसमें उसने कहा कि अब जो हो गया, वो बीत गया है। आरोपी छात्र ने बातचीत में चाकू मारने की बात भी कबूल की है।

बातचीत आरोपी छात्र और उसके दोस्त के बीच क्या हुई बातचीत? आरोपी को उसके एक दोस्त ने मोबाइल पर संदेश भेजा कि क्या उसने आज स्कूल में कुछ किया है। इस पर आरोपी ने हां में जवाब दिया। दोस्त ने बताया कि जिस लड़के को उसने मारा है, वह मर चुका है। बातचीत से लग रहा है कि आरोपी छात्र को 10वीं के छात्र का नाम भी नहीं पता था। बाद में आरोपी दोस्त से कहता कि उसके कॉमन दोस्त को बता दे कि उसी ने चाकू मारा है।

ट्विटर पोस्ट आरोपी छात्र और दोस्त के बीच बातचीत 2 An excerpt from a WhatsApp chat shows the accused calmly discussing how he stabbed his classmate allegedly inside the school campus as if ending a life was a casual way to “settle” a scuffle. The victim, a 15-year-old, has died.#Ahmedabad #SeventhDaySchool #Amdavad pic.twitter.com/rZjNKs2C6c — The Garud Eye (@GarudEyeIntel) August 20, 2025

घटना क्या है मामला? अहमदाबाद के खोखरा स्थित सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में कक्षा 10 के छात्र नयन और कक्षा 8 के छात्र के बीच कुछ दिन पहले बहस हुई थी। मंगलवार को कक्षा 8 के छात्र ने छुट्टी के समय नयन के पेंट में चाकू घोंप दिया। छात्र की इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। इसके बाद अहमदाबाद में बवाल फैल गया है। गुस्सायी भीड़ ने स्कूल में हमला कर तोड़फोड़ कर दिया। घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है।