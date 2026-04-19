महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार ने जारी किए कई सवालों के जवाब

लोकसभा 850 सीटों तक बढ़ सकती है

डेलिमिटेशन, यानी मतदान क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना, बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर क्षेत्र को उसकी आबादी के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व मिल सके, क्योंकि 1971 के बाद से देश की आबादी में काफी बदलाव आया है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 तक हो सकती हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें जस की तस बनी रहेंगी। फिलहाल, कम से कम 2029 के चुनावों तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए, राजनीतिक फायदे के लिए कोई जल्दबाजी में कानूनी बदलाव या अचानक कोई बड़ा कदम उठाने की संभावना नहीं है। यह बिल महिलाओं को निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में आगे लाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी ज़रूरत बहुत समय से महसूस की जा रही थी।