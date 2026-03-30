केरोसिन अब पेट्रोल पंप पर भी मिलेगा, सरकार ने ब्रिकी के नियमों में दी ढील

ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केरोसिन के वितरण को लेकर नियमों में ढील दी है। केरोसिन अब राशन की दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंप पर भी मिलेगा। इसके लिए सरकारी तेल कंपनियां हर जिले में 2 पेट्रोल पंपों का चयन करेंगी, जहां से केरोसिन वितरित किया जाएगा। सरकार ने आपूर्ति आसान बनाने के लिए अस्थायी उपाय के तौर पर 60 दिनों के लिए यह छूट दी है।

ढील सरकार ने ने नियम बदले केरोसिन बांटने वाले एजेंट और डीलरों को लाइसेंस लेने से छूट दी गई है। टैंकरों से केरोसिन आपूर्ति के नियम भी आसान किए गए हैं। एक पेट्रोल पंप पर 5,000 लीटर केरोसिन रखा जा सकेगा। केरोसिन की बिक्री के लिए हर जिले में राज्य सरकार अधिकतम 2 पेट्रोल पंपों का चयन करेगी। केरोसिन का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने और घरेलू कामों में ही होगा। पेट्रोल पंप को ब्रिकी, आपूर्ति और स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।

वजह सरकार ने क्यों लिया ये फैसला? अधिकारियों ने बताया कि ईंधन की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले मौजूदा वैश्विक संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और सरकार घरों के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहती है। इस कदम का उद्देश्य भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच भंडारण, परिवहन और अंतिम छोर तक डिलीवरी में तेजी लाना है, ताकि पेट्रोल पंपों के नेटवर्क के जरिए तेजी से केरोसिन वितरण भी किया जा सके।

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सरकार सरकार बोली- कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सरकार ने कहा, "घरेलू LPG की सप्लाई सामान्य है। एक दिन में 55 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94 प्रतिशत तक पहुंची CNG और PNG उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है। सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता सामान्य है। घरेलू खपत को देखते हुए रिफाइनरियों में LPG उत्पादन भी बढ़ाया गया है।"

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