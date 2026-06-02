सरकार ने शुरू की 'सार्थक PDS' योजना, 25,530 करोड़ से धांधली पर लगेगी लगाम

सार्थक PDS में रीयल-टाइम AI वेरिफिकेशन जोड़ा गया

सार्थक PDS के तहत, सरकार ने रीयल-टाइम वेरिफिकेशन के लिए AI टूल्स को इसमें शामिल किया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही उनका हक मिल पाए। इसके अलावा, AI से संचालित एक वॉट्सऐप हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, जो अलग-अलग भाषाओं में लोगों को तुरंत सहायता देगी। इस योजना में एक नया ट्रैकिंग फीचर भी जोड़ा गया है, जो गोदामों से लेकर स्थानीय दुकानों तक अनाज की हर खेप पर लगातार नज़र रखेगा। इससे अनाज की चोरी या किसी भी तरह की धांधली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।