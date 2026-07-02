अयोध्या के वकीलों ने चंपत राय के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की

अयोध्या के वकीलों ने चंपत राय के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, विरोध-प्रदर्शन करेंगे

लेखन गजेंद्र 09:28 am Jul 02, 202609:28 am

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। यहां के वकीलों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव रहे चंपत राय के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने कहा कि वे गुरुवार को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में चंपत के अलावा ट्रस्ट सदस्य डॉ अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के खिलाफ शिकायत देंगे। वकील सुबह 11 बजे अदालत परिसर से पुलिस स्टेशन तक मार्च निकालेंगे।