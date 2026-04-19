अक्षय तृतीया पर 20,000 करोड़ रुपये पार सोने-चांदी का व्यापार, जानिए कैसे बदली खरीदने की रणनीति!
इस अक्षय तृतीया पर, भारत में सोने और चांदी का व्यापार 20,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। यह आंकड़ा पिछले साल के 16,000 करोड़ रुपये के कारोबार से काफी ज्यादा होगा। हालांकि, सोना 10 ग्राम पर 1.58 लाख रुपये और चांदी एक किलोग्राम पर 2.55 लाख रुपये की ऊंची कीमतों पर बिक रही है, लेकिन लोग फिर भी खरीददारी कर रहे हैं। बस इस बार उनका खरीदने का तरीका थोड़ा बदल गया है।
खरीदार चुन रहे हैं हल्का आभूषण और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स
कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए खरीदार अब हल्के आभूषण खरीद रहे हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे डिजिटल विकल्प अपना रहे हैं। ये विकल्प उन्हें ज्यादा लचीलापन और सुरक्षा देते हैं। अखिल भारतीय ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के पंकज अरोड़ा बताते हैं कि अब एक ज्वैलर की औसत बिक्री छोटी मात्रा में सिमट गई है। आजकल एक ज्वैलर लगभग 25 से 50 ग्राम सोना या 400 से 800 ग्राम चांदी ही बेच पाता है। इसके अलावा, विशेषज्ञ खरीदारों को सलाह देते हैं कि वे सोना खरीदते समय हॉलमार्किंग जरूर देखें, ताकि उन्हें असली सोने की पहचान हो सके।