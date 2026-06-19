गोवा में गहराया जल संकट: पीने के पानी की बस 'एक महीने' की आपूर्ति बची

सेलाउलिम, अजुनेम और माहिसाल जलाशयों में पानी का स्तर घटा

सेलाउलिम (27 प्रतिशत भरा), अजुनेम (9.9 प्रतिशत भरा) और माहिसाल (19 प्रतिशत भरा) जैसे बड़े जलाशयों में पानी का स्तर काफी घट गया है। इससे कई इलाकों में पानी की किल्लत का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि, चापोली और आमठाणे जलाशयों में अभी भी पर्याप्त पानी है, इसलिए इन इलाकों में फिलहाल पानी की कोई कमी नहीं है। सरकार जल्द ही एक बैठक करेगी ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। वहीं, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले सप्ताह तक बारिश लौटने की उम्मीद है।