गोवा में गहराया जल संकट: पीने के पानी की बस 'एक महीने' की आपूर्ति बची
मानसून में देरी के कारण गोवा में पानी की गंभीर किल्लत हो गई है। गोवा में अब सिर्फ लगभग एक महीने का ही पीने का पानी बचा है। जल आपूर्ति मंत्री सुभाष फल देसाई ने बताया है कि जलाशयों का स्तर तेजी से नीचे आया है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि फिलहाल आपातकाल जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार सभी लोगों से पानी का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील कर रही है, ताकि बारिश आने तक पानी खत्म न हो।
सेलाउलिम, अजुनेम और माहिसाल जलाशयों में पानी का स्तर घटा
सेलाउलिम (27 प्रतिशत भरा), अजुनेम (9.9 प्रतिशत भरा) और माहिसाल (19 प्रतिशत भरा) जैसे बड़े जलाशयों में पानी का स्तर काफी घट गया है। इससे कई इलाकों में पानी की किल्लत का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि, चापोली और आमठाणे जलाशयों में अभी भी पर्याप्त पानी है, इसलिए इन इलाकों में फिलहाल पानी की कोई कमी नहीं है। सरकार जल्द ही एक बैठक करेगी ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। वहीं, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले सप्ताह तक बारिश लौटने की उम्मीद है।