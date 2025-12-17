पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी राणा की हत्या के मास्टरमाइंड का एनकाउंटर, पुलिसकर्मी भी जख्मी

पंजाब के मोहाली में एक मैच के दौरान कबड्डी खिलाड़ी कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ ​​राणा बालाचौरिया (30) की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों में से एक हरभिंदर सिंह उर्फ ​​मद्दी को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। मद्दी के साथ पुलिस की मुठभेड़ बुधवार दोपहर को अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लालरू के पास हुई थी।

मुठभेड़ हत्या का मास्टरमाइंड था आरोपी द ट्रिब्यून के मुताबिक, आरोपी मद्दी तरन तारन जिले के नौशेहरा पन्नुआं का निवासी है। वह तरनतारन में गोलीबारी की अन्य घटनाओं में भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी विदेश स्थित गैंगस्टर डोनी बल का सक्रिय सदस्य था और राणा की हत्या का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने मद्दी का पीछा किया था, तभी उसने जिगाना पिस्टल से गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। गोलीबारी के दौरान पुलिस अधिकारी गुलाब सिंह और एक अन्य भी घायल हुए हैं।

जांच 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी पंजाब AGTF, SSOC और जिला पुलिस की 12 टीमें पिछले 2 दिनों से राणा की हत्या में शामिल मद्दी समेत 3 लोगों की तलाश कर रही है। अभी भी 2 अन्य की खोजबीन की जा रही है। हमलावरों की पहचान आदित्य कपूर उर्फ ​​मक्खन और करण पाठक उर्फ ​​डिफॉल्टर करण के रूप में हुई है। दोनों अमृतसर के निवासी थे। इससे पहले पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे से एक अन्य आरोपी ऐशदीप सिंह को गिरफ्तार किया था।

हत्या क्या है कबड्डी खिलाड़ी की हत्या का मामला? सोमवार शाम को मोहाली के सोहाना स्थित बेदवान स्पोर्ट्स क्लब में कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। तभी राणा के पास सेल्फी लेने के बहाने 2 युवक पहुंचे और उन्हें एक तरफ ले जाकर .30 बोर की बंदूक से सिर में करीब से गोली मार दी। दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। उनको पकड़ने के लिए लोग दौड़े, लेकिन बदमाशों ने हवा में गोलीबारी कर दी। हत्या की जिम्मेदारी गोपी घनश्यामपुरिया गिरोह ने सोशल मीडिया पर ली थी।

