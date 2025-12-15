गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु कल थाईलैंड से लाए जाएंगे दिल्ली

गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाई कल थाईलैंड से दिल्ली पहुंचेंगे

लेखन गजेंद्र 03:30 pm Dec 15, 202503:30 pm

गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमिया लेन नाइट क्लब में आग लगने के बाद थाईलैंड फरार हुए गौरव और सौरभ लूथरा मंगलवार को दिल्ली आ सकते हैं। दोनों भाईयों के मंगलवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना है, जहां उन्हें गोवा पुलिस हिरासत में लेगी। गोवा पुलिस दोनों भाइयों को औपचारिक तौर पर हिरासत में लेगी और बाद में उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी।