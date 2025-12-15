गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु कल थाईलैंड से लाए जाएंगे दिल्ली
क्या है खबर?
गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमिया लेन नाइट क्लब में आग लगने के बाद थाईलैंड फरार हुए गौरव और सौरभ लूथरा मंगलवार को दिल्ली आ सकते हैं। दोनों भाईयों के मंगलवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना है, जहां उन्हें गोवा पुलिस हिरासत में लेगी। गोवा पुलिस दोनों भाइयों को औपचारिक तौर पर हिरासत में लेगी और बाद में उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी।
जांच
दोनों भाईयों को गोवा ले जाया जाएगा
पुलिस ने बताया कि अगर कोर्ट से पुलिस को रिमांड मिल जाती है, तो दोनों आरोपियों को आगे की जांच और पूछताछ के लिए गोवा ले जाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ अटकलों के विपरीत, गोवा पुलिस इस मामले के संबंध में थाईलैंड नहीं जा रही है। भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद लूथरा बंधुओं को थाई अधिकारियों ने फुकेत में हिरासत में लिया था। अभी दोनों पुलिस हिरासत में हैं।
घटना
क्लब में मारे गए थे 25 लोग
नाइट क्लब में 7 दिसंबर की रात आग लग गई थी। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि क्लब ने अवैध निर्माण किया था, आने-जाने का रास्ता तंग था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। हादसे के कुछ घंटे के बाद ही लूथरा भाई इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली से फुकेत भाग गए थे। उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जो नामंजूर हो गई है।