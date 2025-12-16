गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु थाईलैंड से दिल्ली पहुंचे, हिरासत में लिए गए

गोवा सरकार ने नाइट क्लब में आग लगने के मामले में लूथरा बंधुओं की लापरवाही और अपराध के लिए उनको कड़ी सजा दिलाने की तैयारी की है। सरकार ने मामले की सुनवाई के लिए विधि एवं अभियोजन विभागों से एक विशेष कानूनी टीम का गठन किया है। गोवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगाई है, जिसके तहत 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। जांचकर्ता लूथरा बंधुओं के खिलाफ मजबूत सबूत जुटा रहे हैं।

घटना

क्लब में मारे गए थे 25 लोग

अरपोरा स्थित नाइट क्लब में 7 दिसंबर की रात आग लग गई थी। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि क्लब ने अवैध निर्माण किया था, आने-जाने का रास्ता तंग था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। हादसे के कुछ घंटे के बाद लूथरा भाई इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली से फुकेत भाग गए थे। उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जो नामंजूर हो गई है।