गाजियाबाद आत्महत्या मामला: तीनों बहनें खुद को कोरियन मानती थीं, पिता पर करोड़ों का कर्ज
क्या है खबर?
गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 3 बहनों की आत्महत्या का मामला उलझता जा रहा है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि तीनों बहनें कोरियन ड्रामा और गेम से इतनी प्रभावित थीं कि खुद को कोरियन मानती थीं। तीनों लड़कियों ने कुछ साल पहले स्कूल जाना बंद कर दिया था और दिनभर मोबाइल में कोरियन ड्रामा देखती रहती थीं।
खुलासे
तीनों बहनों ने खुद के कोरियन नाम रखे
NDTV के मुताबिक, तीनों बहनें- निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12) ने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था, जिस पर काफी फॉलोअर्स थे। तीनों ने यहां खुद के हिंदी नाम बदलकर कोरियन नाम- मारिया, एलिजा और सिंडी रखे थे। कुछ ही दिन पहले लड़कियों के पिता चेतन को इस सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पता चला था। इसके बाद पिता ने अकाउंट डिलीट कर दिया और लड़कियों से मोबाइल भी छीन लिया था।
कोरिया
घर में कोरियाई भाषा में करती थीं बात
लड़कियों के कमरे से मिली डायरी और परिवार ने जो बताया, उससे पता चलता है कि तीनों लड़कियां खुद को कोरियन मानती थीं। उन्हें कोरियन लड़के और सिनेमा पसंद था। उन्होंने अपना हूलिया भी कोरियन लोगों की तरह कर लिया था। तीनों यूट्यूब चैनल पर कोरियन कंटेंट अपलोड किया करती थीं। उन्होंने कोरियाई भाषा भी सीख ली थी और घर में इसी भाषा में बातचीत करती थीं। यानी तीनों लड़कियां एक समानांतर कोरियन दुनिया में जी रही थीं।
कर्ज
पिता पर 2 करोड़ का कर्ज, सालियों से शादी की
पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि चेतन पर करीब 2 करोड़ रुपये का कर्ज है। उसे कारोबार में घाटा हुआ था। लड़कियों के स्कूल छोड़ने की भी यही वजह मानी जा रही है। वहीं, चेतन ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी और दूसरी शादी अपनी साली हिना से। रिपोर्ट के मुताबिक, उसने अपने तीसरी साली को भी घर में रखा हुआ था। दोनों पत्नियों से चेतन के 5 बच्चे हैं।
डायरी
लड़कियों की डायरी में क्या लिखा है?
NDTV के मुताबिक, लड़कियों की डायरी में लिखा है, "कोरियन हमारी जिंदगी थी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे हमारी ज़िंदगी छीनने की? तुम्हें नहीं पता था कि हम उनसे कितना प्यार करते थे। अब तुमने सबूत देख लिया है। अब हमें यकीन हो गया है कि कोरियन और K-पॉप हमारी जिंदगी हैं। हम तुमसे और परिवार से उतना प्यार नहीं करते थे जितना हम कोरियन एक्टर और K-पॉप से करते थे। कोरियन हमारी ज़िंदगी थी।"
अन्य खुलासे
घटना से जुड़ी ये बातें भी पता चलीं
तीनों बहनें पढ़ाई में कमजोर थी। फेल होने के बाद करीब 3 साल से स्कूल नहीं जा रही थीं। प्राची तीनों बहनों में 'बॉस' की भूमिका में थी। दोनों बहनें उसके आदेश का पालन करती थीं। पिता के मुताबिक, तीनों खाना-पीना और नहाना-धोना भी एक साथ करती थीं। पुलिस को कुछ विरोधाभासी जानकारी भी मिली है। जैसे 9वीं मंजिल से शवों का दीवार के नजदीक गिरना और पड़ोसियों द्वारा घर में झगड़ होने की बात बताना।