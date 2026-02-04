गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने आत्महत्या की, ऑनलाइन गेम खेलने की थी लत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां 3 सगी बहनों ने इमारत की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि, अभी आत्महत्या की वजह साफा नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि तीनों बहनों को मोबाइल पर गेम खेलने की लत थी। संभवत: परिजनों के गेम खेलने से रोकने पर तीनों ने घातक कदम उठा लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

घटना हाथ पकड़कर कूदीं तीनों बहनें रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों बहनें रात करीब 2 बजे हाथ पकड़कर फ्लैट की बालकनी से कूद गईं। 9वीं मंजिल की ऊंचाई से गिरने के चलते तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों बहनों की उम्र 12 से 16 साल के बीच है। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें एक मिशन आधारित कोरियन लवर गेम खेलती थीं। परिजनों ने उन्हें गेम खेलने से मना किया, जिसके चलते तीनों बहनों ने यह कदम उठाया।

सुसाइड नोट 16, 14 और 12 साल हैं लड़कियों की उम्र घटना भारत सिटी B-1 टावर के फ्लैट नंबर 907 की है। मृतक लड़कियों के नाम निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12) है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात करीब 2 बजे कुछ गिरने की तेज आवाज सुनकर वे बाहर निकले, तो तीनों लड़कियों बेसुध पड़ी थीं। इसके बाद पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई।

