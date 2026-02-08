गाजियाबाद आत्महत्या मामला: लड़कियों के पिता की 3 पत्नियां, लिव-इन पार्टनर भी छत से गिरी थी

बच्चे चेतन के 3 पत्नियों से 5 बच्चे चेतन की पहली शादी सीलमपुर की रहने वाली सुजाता से हुई थी। चेतन का कहना है कि बच्चे नहीं होने के चलते उसने अपनी साली हिना से शादी कर ली। हालांकि, बाद में सुजाता और हिना दोनों से बच्चे हुए। सुजाता ने निकिता और लविश को जन्म दिया, जबकि हिना से प्राची और पाखी हुए। तीसरी पत्नी टीना से भी 4 साल की एक लड़की है। चेतन 2 पत्नियों के साथ एक ही फ्लैट में रहते थे।

पार्टनर 2015 में छत से गिरी थी लिव-इन पार्टनर इस बीच चेतन का नाम एक और आत्महत्या के मामले से जुड़ गया है। 2015 में चेतन 2 पत्नियां होने के बावजूद एक अन्य महिला के साथ लिव-इन में रहते थे। इस महिला की साहिबाबाद इलाके की राजेंद्र नगर कॉलोनी में तीसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट से गिरकर मौत हो गई थी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, पुलिस ने बाद में इस मामले को आत्महत्या मानकर बंद कर दिया था।

कर्ज चेतन पर करोड़ों का कर्ज होने की जानकारी भी सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, चेतन शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते थे, लेकिन कुछ सालों में उन्हें घाटा हुआ था। इसके बाद उन पर करीब 2 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था। बताया जाता है कि इसी वजह से चेतन ने बच्चियों का स्कूल भी छुड़वा दिया था, क्योंकि वे फीस नहीं भर पा रहे थे। पैसों की तंगी और लड़कियों द्वारा ज्यादा इस्तेमाल के चलते चेतन ने घर के 2 मोबाइल बेचे थे।

सवाल मामले में कई पेचिदगियां और अनसुलझे सवाल घटना वाली रात पड़ोसियों ने घर में लड़ाई की आवाज सुनी। चेतन की दोनों पत्नियां अब तक सामने नहीं आई हैं। मीडिया से ज्यादातर चर्चा चेतन ही कर रहे हैं। चेतन का कहना है कि तीनों बच्चियों कोरियन कल्चर से प्रभावित थीं, लेकिन मोबाइल में अभी तक इससे जुड़े ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि, सुसाइड नोट में इसका जिक्र है। लड़कियां जिस खिड़की से कूदीं, उसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि एक साथ 3 बच्चे खड़े हो सके।