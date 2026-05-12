बंगाल पोख्यो के नेता गर्ग चटर्जी गिरफ्तार: हार्वर्ड शिक्षित न्यूरोसाइंटिस्ट पर चुनाव से पहले गलत सूचना फैलाने का आरोप
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'बंगाल पोख्यो' से जुड़े गर्ग चटर्जी को मंगलवार को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव आयोग का आरोप है कि उन्होंने वोटिंग मशीनों के बारे में गलत जानकारी फैलाई और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अफवाहें फैलाईं, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।
हार्वर्ड से शिक्षित चटर्जी बंगाली युवाओं के जाने-माने कार्यकर्ता
हार्वर्ड से शिक्षित चटर्जी एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। सोशल मीडिया अभियानों और जमीनी स्तर पर चलाए गए आंदोलनों के जरिए वे बंगाली युवाओं के बीच एक जाने-माने कार्यकर्ता बन चुके हैं। जहां कुछ लोग उन्हें बंगाली संस्कृति के समर्थक के तौर पर देखते हैं, वहीं कई लोग उनकी मज़बूत क्षेत्रीय सोच और गैर-बंगाली समुदायों की आलोचना करते हैं। गलत जानकारी फैलाने के इस मामले में जांच चल रही है, जिसके तहत उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।