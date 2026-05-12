बंगाल पोख्यो के नेता गर्ग चटर्जी गिरफ्तार: हार्वर्ड शिक्षित न्यूरोसाइंटिस्ट पर चुनाव से पहले गलत सूचना फैलाने का आरोप

हार्वर्ड से शिक्षित चटर्जी बंगाली युवाओं के जाने-माने कार्यकर्ता

हार्वर्ड से शिक्षित चटर्जी एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। सोशल मीडिया अभियानों और जमीनी स्तर पर चलाए गए आंदोलनों के जरिए वे बंगाली युवाओं के बीच एक जाने-माने कार्यकर्ता बन चुके हैं। जहां कुछ लोग उन्हें बंगाली संस्कृति के समर्थक के तौर पर देखते हैं, वहीं कई लोग उनकी मज़बूत क्षेत्रीय सोच और गैर-बंगाली समुदायों की आलोचना करते हैं। गलत जानकारी फैलाने के इस मामले में जांच चल रही है, जिसके तहत उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।