भारत का कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अमेरिका में गिरफ्तार, नीरज फरीदपुरिया भी पकड़ा गया

दिल्ली-हरियाणा में कई हाई-प्रोफाइल गोलीबारी और हत्या के मामलों में हिमांशु का नाम सामने आया है।

इनमें दिल्ली में बर्गर किंग आउटलेट में हुई हत्या, यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी और अन्य हमले शामिल हैं।

2022 में हरियाणा में 24 घंटे के भीतर 3 हत्याओं के बाद वो एजेंसियों की नजर में आ गया।

हाल ही में, दिल्ली के बाहरी इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में भी हिमांशु गैंग के सदस्यों से पूछताछ की गई थी।