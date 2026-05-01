खुशखबरी! गंगा एक्सप्रेसवे पर 13 मई तक मुफ्त यात्रा, सीधे बचाएं 1,800 रुपये
उत्तर प्रदेश का नया गंगा एक्सप्रेसवे 13 मई तक मुफ्त रहेगा। पहले 15 दिनों के लिए आप मेरठ से प्रयागराज तक, जो 594 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, बिना कोई टोल दिए सफर कर सकते हैं। यह एक्सप्रेसवे 10 और जिलों से होकर गुजरता है, जिससे सफर और आसान हो जाएगा।
आमतौर पर इस पूरे सफर के लिए 1,800 रुपये का टोल लगता है, लेकिन अभी आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शानदार नए रास्ते का अनुभव करें।
प्रधानमंत्री ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। IRB और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है।
यह एक्सप्रेसवे राज्य भर में तेज रफ्तार यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी का वादा करता है। हालांकि, इन कंपनियों को 27 सालों तक इस पर टोल वसूलने का अधिकार मिलेगा, लेकिन फिलहाल सरकार इसका पूरा खर्च उठा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आम लोग बिना किसी परेशानी के इस शानदार एक्सप्रेसवे का लाभ उठा सकें।