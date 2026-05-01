खुशखबरी! गंगा एक्सप्रेसवे पर 13 मई तक मुफ्त यात्रा, सीधे बचाएं 1,800 रुपये

प्रधानमंत्री ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। IRB और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है।

यह एक्सप्रेसवे राज्य भर में तेज रफ्तार यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी का वादा करता है। हालांकि, इन कंपनियों को 27 सालों तक इस पर टोल वसूलने का अधिकार मिलेगा, लेकिन फिलहाल सरकार इसका पूरा खर्च उठा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आम लोग बिना किसी परेशानी के इस शानदार एक्सप्रेसवे का लाभ उठा सकें।