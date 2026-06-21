22 लाख छात्रों ने दोबारा दी NEET परीक्षा, पेपर लीक से अब तक क्या-क्या हुआ? 

परीक्षा

3 मई को हुई थी परीक्षा

NEET-UG की परीक्षा 3 मई को 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर हुई थी। इसमें करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। पेपर होने के लगभग तुरंत बाद ही लीक होने की खबरें आने लगीं। परीक्षा के तुरंत बाद आरोप सामने आए कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके तार राजस्थान से लेकर हरियाणा, केरलम और महाराष्ट्र तक जुड़े। NTA ने बताया कि उसे 7 मई की शाम गड़बड़ी की सूचना मिली।