NEET-UG की दोबारा परीक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं (फाइल तस्वीर)

NEET की दोबारा परीक्षा कल: 2 लाख कर्मी, CCTV कैमरे तैनात; क्या-क्या हैं इंतजाम?

लेखन आबिद खान 05:40 pm Jun 20, 202605:40 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) की दोबारा परीक्षा कल यानी 21 जून को आयोजित की जाएगी। पहली बार में पेपर लीक होने के बाद अब सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने उम्मीदवारों और आम जनता के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां वे परीक्षा से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों, फर्जी पेपर लीक के दावों और अन्य घटनाक्रमों को रिपोर्ट कर सकते हैं। आइए दोबारा परीक्षा की तैयारियों के बारे में जानते हैं।