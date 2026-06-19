दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET की परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध बरकरार रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध बरकरार रखा

लेखन गजेंद्र 10:40 am Jun 19, 202610:40 am

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 से पहले अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें 21 जून को होने वाली NEET 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को 22 जून तक प्रतिबंधित किया गया है। न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने शुक्रवार सुबह फैसला सुनाया।