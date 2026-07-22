जंतर-मंतर पर फिर हिंसा की खबर है (फाइल तस्वीर)

जंतर-मंतर पर छात्रों और पुलिस के बीच फिर झड़प, आंसू गैस के गोले छोड़े गए

लेखन आबिद खान 09:23 pm Jul 22, 202609:23 pm

क्या है खबर?

आज दिनभर की शांति के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर फिर हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बलप्रयोग किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि संसद मार्ग पर पार्क होटल के पास भीड़ बेकाबू हो गई।