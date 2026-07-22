जंतर-मंतर पर छात्रों और पुलिस के बीच फिर झड़प, आंसू गैस के गोले छोड़े गए
क्या है खबर?
आज दिनभर की शांति के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर फिर हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बलप्रयोग किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि संसद मार्ग पर पार्क होटल के पास भीड़ बेकाबू हो गई।
हिंसा
इलाके में इंटरनेट बंद होने की खबरें
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद मार्ग के पास फिर से हिंसा की खबर है और 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंच गए हैं।
पुलिस के मुताबिक, इस घटना में ACP समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
ताजा हिंसा के बाद इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।
इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता जंतर-मंतर से पत्थर हटा रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
जंतर-मंतर पर फिर झड़प
जंतर मंतर –— Sachin Gupta (@Sachingupta) July 22, 2026
RAF ने फिर प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। छात्र भी एकदम भिड़ गए। कई पुलिसवालों से उनके डंडे छीन लिए। छात्र इतने आक्रामक थे कि दिल्ली पुलिस और RAF को पीछे हटना पड़ा।
22 जुलाई, रात 8.30 बजे https://t.co/BCpZZfo44v pic.twitter.com/CmghlEcvdS
टिप्पणी
जेपी नड्डा बोले- ये गंभीर मसला
प्रदर्शनकारियों से बातचीत में शामिल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता की।
उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन की सरकारों के बारे में चर्चा क्यों नहीं की। ये बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों को न्याय मिले ये नहीं है। आप राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं। ये समय ऐसा नहीं है कि हम आपकी तुम्हारी सरकार करें। ये गंभीर मसला है।"