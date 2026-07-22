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जंतर-मंतर पर छात्रों और पुलिस के बीच फिर झड़प, आंसू गैस के गोले छोड़े गए
जंतर-मंतर पर फिर हिंसा की खबर है (फाइल तस्वीर)

जंतर-मंतर पर छात्रों और पुलिस के बीच फिर झड़प, आंसू गैस के गोले छोड़े गए

लेखन आबिद खान
Jul 22, 2026
09:23 pm
क्या है खबर?

आज दिनभर की शांति के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर फिर हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बलप्रयोग किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि संसद मार्ग पर पार्क होटल के पास भीड़ बेकाबू हो गई।

हिंसा

इलाके में इंटरनेट बंद होने की खबरें

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद मार्ग के पास फिर से हिंसा की खबर है और 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंच गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, इस घटना में ACP समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

ताजा हिंसा के बाद इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता जंतर-मंतर से पत्थर हटा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

जंतर-मंतर पर फिर झड़प

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टिप्पणी

जेपी नड्डा बोले- ये गंभीर मसला

प्रदर्शनकारियों से बातचीत में शामिल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता की।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन की सरकारों के बारे में चर्चा क्यों नहीं की। ये बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों को न्याय मिले ये नहीं है। आप राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं। ये समय ऐसा नहीं है कि हम आपकी तुम्हारी सरकार करें। ये गंभीर मसला है।"

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