TRAI अधिकारी बनकर सरकारी कर्मचारी से 83 लाख रुपये की ठगी, नकली FIR से डराया
कर्नाटक में 59 साल के एक सरकारी कर्मचारी के साथ हाई-टेक साइबर स्कैम के जरिए 83 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी करने वालों ने खुद को ट्राई (TRAI) अधिकारी बताया और उस शख्स को अपने जाल में फंसाया। उन्होंने पीड़ित पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया और कहा कि मुंबई में उसके खिलाफ FIR दर्ज है। नकली दस्तावेज दिखाकर उसे डराया-धमकाया गया और फिर 'मामला रफा-दफा' करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।
पुलिस ने दर्ज किया संगठित साइबर ठगी का मामला
शुरुआत में ठगों ने पीड़ित से उसके भारतीय स्टेट बैंक (SBI) खाते से 14.61 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद उसे अपना सोना बेचने और अलग-अलग निवेश योजनाओं से पैसे निकालने के लिए भी मजबूर किया गया। इस तरह उससे 30.61 लाख रुपये और ले लिए गए। बात यहीं नहीं खत्म हुई। ठगों ने उसे बाइनेंस (बाइनेंस) क्रिप्टो वॉलेट बनाने और उसमें 38 लाख रुपये के USDT भेजने के लिए भी तैयार कर लिया। पुलिस ने इस मामले को एक 'दुर्लभ और बेहद सुनियोजित धोखाधड़ी' करार दिया है।