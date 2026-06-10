TRAI अधिकारी बनकर सरकारी कर्मचारी से 83 लाख रुपये की ठगी, नकली FIR से डराया

पुलिस ने दर्ज किया संगठित साइबर ठगी का मामला

शुरुआत में ठगों ने पीड़ित से उसके भारतीय स्टेट बैंक (SBI) खाते से 14.61 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद उसे अपना सोना बेचने और अलग-अलग निवेश योजनाओं से पैसे निकालने के लिए भी मजबूर किया गया। इस तरह उससे 30.61 लाख रुपये और ले लिए गए। बात यहीं नहीं खत्म हुई। ठगों ने उसे बाइनेंस (बाइनेंस) क्रिप्टो वॉलेट बनाने और उसमें 38 लाख रुपये के USDT भेजने के लिए भी तैयार कर लिया। पुलिस ने इस मामले को एक 'दुर्लभ और बेहद सुनियोजित धोखाधड़ी' करार दिया है।