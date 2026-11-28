हैदराबाद में स्कूल की पिकनिक खुशी-खुशी शुरू हुई थी, लेकिन पार्क में हुए एक हादसे ने उसे मातम में बदल दिया। पार्क में एक बड़े झूले की चपेट में आने से चौथी कक्षा के 2 बच्चे घायल हो गए।

इनमें से 10 साल का एक छात्र अपनी चोटों से उबर नहीं पाया और उसकी जान चली गई, वहीं दूसरा बच्चा मामूली रूप से जख्मी हुआ है।