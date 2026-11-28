भारत में अभी 5.64 करोड़ से ज्यादा मामले अदालतों में अटके पड़े हैं। ऐसे में अगर AI का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए किया जाए, तो इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।

साथ ही, जजों को उन मामलों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा जो वाकई अहम हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ दायरे तय किए गए हैं।

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, AI का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को जमानत देने से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे संवेदनशील मामलों में निष्पक्षता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए इंसानी समझ और अनुभव की ही जरूरत होती है।