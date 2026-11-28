AI न्यायिक कामों में करे मदद, लेकिन फैसले जज ही लें- पूर्व CJI चंद्रचूड़
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का मानना है कि AI को जजों के उन कामों में मदद करनी चाहिए जो बार-बार दोहराए जाते हैं। इसमें अदालती दस्तावेजों को लिखना और उनका अनुवाद करना जैसे काम शामिल हैं।
हालांकि, उनका साफ कहना है कि बड़े और अहम फैसले AI के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते।
हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, "AI को कागज़ात ढूंढने दीजिए, उनका अनुवाद करने दीजिए और उनका सारांश बनाने दीजिए। लेकिन फैसला लेने और उसके पीछे की वजह बताने का काम जज का ही होना चाहिए।"
भारतीय प्रस्ताव: AI जमानत का आकलन नहीं करेगा
भारत में अभी 5.64 करोड़ से ज्यादा मामले अदालतों में अटके पड़े हैं। ऐसे में अगर AI का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए किया जाए, तो इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।
साथ ही, जजों को उन मामलों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा जो वाकई अहम हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ दायरे तय किए गए हैं।
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, AI का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को जमानत देने से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे संवेदनशील मामलों में निष्पक्षता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए इंसानी समझ और अनुभव की ही जरूरत होती है।