आंध्र प्रदेश के पूर्व स्पीकर का घोटाला: फर्जी 'मौत' दिखाकर करोड़ों की जमीन हड़पी

बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने असली मालिक की गैरमौजूदगी का फायदा उठाया। वह मालिक हैदराबाद शिफ्ट हो गया था। गिरोह ने झूठा दावा किया कि उसकी मौत हो गई है। इसके बाद उन्होंने संपत्ति को सीताराम के बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया।

अपनी झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए, उन्होंने एक परिवार द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज के कुछ लोगों को गवाह के तौर पर खड़ा कर दिया था। जांच के दौरान पुलिस को दस्तावेजों की पड़ताल में कई कमियां मिलीं। पुलिस ने फर्जी स्टैम्प और धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस अभी भी 5 और संदिग्धों की तलाश में है। आशंका है कि वे इसी तरह के दूसरे घोटालों में भी शामिल हो सकते हैं।