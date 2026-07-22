आंध्र प्रदेश के पूर्व स्पीकर का घोटाला: फर्जी 'मौत' दिखाकर करोड़ों की जमीन हड़पी
पूर्व आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तामिन्नेनी सीताराम को करीब 3-4 करोड़ रुपये की जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने और 7 अन्य लोगों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इन दस्तावेजों में नकली मौत का सर्टिफिकेट और विरासत के कागजात भी शामिल थे। इनका इस्तेमाल कर उन्होंने सत्य साईं नगर, चापरुम इलाके में 900-स्क्वायर-यार्ड की एक संपत्ति पर कब्जा कर लिया। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले की कमान तेलुगु सतीश कुमार ने संभाली थी।
संपत्ति सीताराम के बेटे के नाम ट्रांसफर की गई
बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने असली मालिक की गैरमौजूदगी का फायदा उठाया। वह मालिक हैदराबाद शिफ्ट हो गया था। गिरोह ने झूठा दावा किया कि उसकी मौत हो गई है। इसके बाद उन्होंने संपत्ति को सीताराम के बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया।
अपनी झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए, उन्होंने एक परिवार द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज के कुछ लोगों को गवाह के तौर पर खड़ा कर दिया था। जांच के दौरान पुलिस को दस्तावेजों की पड़ताल में कई कमियां मिलीं। पुलिस ने फर्जी स्टैम्प और धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस अभी भी 5 और संदिग्धों की तलाश में है। आशंका है कि वे इसी तरह के दूसरे घोटालों में भी शामिल हो सकते हैं।