भारत बाढ़ प्रभावित अपने पड़ोसी नेपाल की लगातार मदद कर रहा है

राहत सामग्री, DNA विशेषज्ञ और सुरंग बचाव दल; नेपाल की कैसे मदद कर रहा है भारत?

लेखन आबिद खान 12:31 pm Sep 03, 202612:31 pm

क्या है खबर?

नेपाल में बाढ़ से 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। संकट की इस घड़ी में भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए नेपाल को सबसे पहले मदद भेजी है। भारत ने राहत सामग्री के साथ-साथ शवों की पहचान करने के लिए DNA विशेषज्ञ और सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए भी खास बचाव दल भेजा है। आइए जानते हैं भारत कैसे नेपाल की मदद कर रहा है।