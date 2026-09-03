'पद्मावत' विवाद: आगरा में स्वरा भास्कर पर अभद्र टिप्पणी, जीभ काटने पर डेढ़ लाख का इनाम

'पद्मावत' विवाद: आगरा में स्वरा भास्कर पर अभद्र टिप्पणी, जीभ काटने पर डेढ़ लाख का इनाम
क्या है खबर?
अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा फिल्म 'पद्मावत' के 'जौहर' दृश्य पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अभिनेत्री का पुतला फूंकने के साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी की। विवाद इतना गहरा गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वरा भास्कर की जीभ काटकर लाने वाले को 1.51 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।
विरोध
आगरा में स्वरा भास्कर के पोस्टर जलाए और रोंदे
फिल्म 'पद्मावत' में 'जौहर' के दृश्य पर टिप्पणी करने के बाद में उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू संगठन 'योगी यूथ ब्रिगेड' के कार्यकर्ताओं ने स्वरा के पोस्टरों को जलाया और उन्हें पैरों से रोंदा।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में स्वरा पर रानी पद्मावती और राजपूत महिलाओं के बलिदान का अपमान करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री को उस काल की ऐतिहासिक परिस्थितियों और शौर्य की समझ नहीं।
टिप्पणी
स्वरा भास्कर पर अजय तोमर के बिगड़े बोल
प्रदर्शन के दौरान अजय तोमर ने स्वरा को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वरा भास्कर की जुबान काटने वाले को 1.51 लाख का इनाम देने की घोषणा की।
दरअसल, स्वरा ने 'पद्मावत' के जौहर दृश्य पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जौहर को 'सम्मान' के रूप में दिखाना रेप पीड़िताओं को गलत संदेश देता है।
स्वरा ने सवाल उठाया कि क्या महिलाओं की 'पवित्रता' को उनके जीवन से भी अधिक मूल्यवान समझा जाना चाहिए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
यूपी : आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड ने पोस्टर जलाते हुए स्वरा भास्कर की जुबान काटने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। अजय तोमर ने स्वरा भास्कर को वैश्या बताया।@madanmohansoni pic.twitter.com/tNJtZlemEr— Sachin Gupta (@Sachingupta) September 2, 2026
सवाल
'जौहर' को गौरव बताने पर स्वरा भास्कर ने फिर उठाए सवाल
स्वरा ने सवाल उठाया कि 'जौहर' को 'सम्मान' या 'गौरव' के रूप में दिखाने का आज की महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा।
उनका कहना था कि इस तरह का चित्रण बलात्कार (यौन उत्पीड़न) से बची महिलाओं के लिए गलत और परेशान करने वाला संदेश देता है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या किसी महिला की 'पवित्रता' को उसकी जान से भी ज्यादा अहम या कीमती माना जाना चाहिए?
विवाद बढ़ने पर स्वरा ने एक वीडियो शेयर का सफाई दी थी।
स्पष्टीकरण
बयान पर स्वरा भास्कर की सफाई
'पद्मावत' पर खड़े विवाद के बीच स्वरा ने वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि उन्होंने रानी पद्मावती या जौहर करने वाली महिलाओं को कभी कायर नहीं कहा।
स्वरा के अनुसार, उनका मकसद सिर्फ ये सवाल उठाना था कि आज का सिनेमा अतीत की किन परंपराओं को 'गौरव' के रूप में पेश कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि रेप पीड़िता को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जीवित बचने के कारण वे कम बहादुर हैं।