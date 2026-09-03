स्वरा भास्कर की जीभ काटने पर 1.51 लाख का इनाम

'पद्मावत' विवाद: आगरा में स्वरा भास्कर पर अभद्र टिप्पणी, जीभ काटने पर डेढ़ लाख का इनाम

लेखन नेहा शर्मा 10:59 am Sep 03, 202610:59 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा फिल्म 'पद्मावत' के 'जौहर' दृश्य पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अभिनेत्री का पुतला फूंकने के साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी की। विवाद इतना गहरा गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वरा भास्कर की जीभ काटकर लाने वाले को 1.51 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।